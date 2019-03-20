РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске определили победителей конкурса профессионального мастерства на лучшую методическую разработку среди педагогов-психологов, ими стали работница детского сада №63 Светлана Пронина и работница детсада №19 Татьяна Семяшкина, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Организатором муниципального конкурса «Лучшая методическая разработка педагога-психолога образовательного учреждения – 2019» был Информационно-методический центр (ИМЦ) комитета по образованию администрации муниципалитета. Состязания профмастерства проходили в учреждениях образования Подольска с 4 по 28 февраля.

«Так, по итогам работы экспертной группы были определены победители в трех номинациях. В номинации «Организация работы с воспитанниками/учащимися» первое место заняла педагог-психолог детского сада №63 «Росток» Светлана Пронина. А в номинациях «Организация работы с родителями» и «Организация работы с педагогами» лучший результат среди конкурсантов у педагога-психолога детского сада №19 «Золушка» микрорайона Климовска Татьяны Семяшкиной», – говорится в сообщении.

Одними из главных задач проекта являются содействие профессиональному развитию педагогов-психологов и распространение лучших практик работы психолога, обеспечивающих высокую эффективность деятельности.