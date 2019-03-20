РИАМО - 20 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду совместно с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, послом Германии Рюдигером фон Фричем, генеральным директором компании «Метро Кэш энд Керри» в России Джери Калмисом открыл выставку «Метро Экспо - 2019», передает корреспондент РИАМО.

«Стало доброй традицией встречаться ежегодно на этой выставке, в девятый раз она проходит, и каждый раз здесь очень живая атмосфера, большое количество малого и среднего бизнеса находит возможность развиваться, открывать свои компании. В Московской области торговля в ВРП занимает четверть, 25%. Это очень много, и «Метро», и конкуренты «Метро» очень уверенно чувствуют себя на нашей территории, поэтому я очень рад этому мероприятию. Хочу пожелать участникам, тем, кто пришел сюда, кто ищет, узнает, учится, успешной деятельности, ну а мы традиционно будем рады всех видеть в Подмосковье», - сказал Воробьев.

Московскую область представляют 17 предприятий. Среди них ООО «Мясокомбинат «Павловская слобода» компании «Велком», который осуществляет деятельность на территории городского округа Истра Московской области. Является одним из крупных производителей колбасной и деликатесной продукции. Численность работающих - 1,2 тысячи человек.

На выставке также представлено ООО «Данон Трейд». Один из крупнейших заводов Danone был открыт в Чеховском районе в 2000 году. Объем выпускаемой продукции - 1,1 тысячи тонн в год. На заводе имеются 16 производственных линий. Ежедневная потребность в молоке - до 800 тонн. Выплаты налогов в бюджет - более 1 миллиарда рублей ежегодно. На заводе работает около 830 сотрудников (70% из Чехова и Серпухова).

В экспозиции участвует ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», которая осуществляет свою деятельность с 1997 года, является одним из самых крупных производителей натурального кофе. Производство расположено в поселке Тучково Рузского округа. Предприятие специализируется на производстве жареного и растворимого кофе, осуществляет полный цикл производства сублимированного растворимого напитка.

Девятая специализированная выставка для предпринимателей ресторанно-гостиничной индустрии и независимой розницы «Метро Экспо – 2019» проходит с 20 по 22 марта. На площади в 21 тысячу квадратных метров в двух павильонах «Крокус Экспо» на «Метро Экспо» традиционно собираются ведущие участники рынка с презентациями ассортимента и решений для бизнеса, для заключения сделок и продвижения экспертизы – в основном для представителей малого и среднего бизнеса.

«Метро Экспо» – это коммуникационная платформа для обмена опытом и выстраивания диалога участников рынка ритейла, гостинично-ресторанной отрасли, государственных органов, поставщиков товаров и услуг, СМИ и независимых ассоциаций. В 2019 году ожидается более 20 тысяч посетителей (компаний и предпринимателей из сферы HoReCa, независимой розницы) из 632 городов России и еще 26 стран.

Их вниманию будут представлены более 470 стендов от 200 поставщиков 4 тысяч эксклюзивных предложений товаров. Важной частью станут уникальные образовательные и дискуссионные площадки по наиболее актуальным для бизнеса вопросам.

Главными темами в этом году станут цифровизация и инновации, а также здоровый образ жизни.