РИАМО – 20 мар. Три рабочих пострадали при падении с высоты 15 метров на стройке объекта в «Лужниках», сообщает «Интерфакс».

Обрушение строительных лесов произошло утром в среду по адресу: улица Лужники, дом 24.

«В результате ЧП трое рабочих упали с высоты порядка 15 метров», – заявил информированный источник агентства, уточнив, что пострадавшие госпитализированы с переломами, их состояние оценивается как тяжелое.

Другой источник уточнил, что ЧП произошло при строительстве центра художественной гимнастики в «Лужниках». Официального подтверждения данной этой информации нет.