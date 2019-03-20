РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Сотрудники полиции подмосковного Подольска раскрыли шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, за неделю полицейские изъяли более 25 граммов наркотических веществ, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

«В период с 12 по 18 марта в дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило более одной тысячи сообщений и заявлений от граждан о происшествиях и преступлениях. За данный период было раскрыто одно убийство, четыре грабежа, две кражи и шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УМВД на территории городского округа изъяли более 25 граммов наркотических средств, возбуждены уголовные дела.

Помимо этого, за данный период зафиксировали, что один несовершеннолетний ушел из дома. На текущий момент его местонахождение установлено.

Сотрудники УМВД обеспечили охрану общественного порядка при проведении 30 массовых мероприятий с общим количеством участников более 8 тысяч человек. Правонарушений, посягающих на общественный порядок, при проведении массовых мероприятий не допустили.