РИАМО – 20 мар. Пассажиропоток на автовокзалах и автостанциях «Мострансавто» с начала текущего года составил более 10 миллионов человек, всего в Московской области работают 44 автовокзала и автостанции предприятия, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В среднем 140 тысяч человек ежедневно пользуются автовокзалами и автостанциями. Наибольшая посещаемость была зафиксирована на автовокзале в Ногинске – более 800 тысяч человек, автостанции в Подольске – свыше 760 тысяч человек», – отмечается в сообщении.

Ежедневно от автовокзалов и автостанций «Мострансавто» отправляются около 900 городских, пригородных и междугородних маршрутов.

«В прошлом году современным оборудованием, обеспечивающим транспортную безопасность и антитеррористическую защищенность объектов транспортной инфраструктуры, были оснащены восемь автовокзалов и автостанций предприятия», – заключается в материале.