РИАМО - 20 мар. В столичном районе Люблино в рамках программы реновации построят десятиэтажный дом, его фасады будут облицованы кирпичом с градиентом бордово-коричневых оттенков, первые этажи здания займут помещения с общественной функцией, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Проект выполнен с учетом современных стандартов качества жилья и безопасности среды. На территории предусмотрены игровые площадки для детей, спортивные площадки и зоны отдыха для взрослых. А сам дом будет отличать сбалансированный архитектурный облик: фасады выполнят из утепленных панелей с отделкой из кирпича. Цвет и ритм будут меняться, создавая эффект градиента», — сказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он добавил, что на стенах также предусмотрены корзины для кондиционеров. Кузнецов назвал проект отличным примером того, какими будут дома в рамках программы реновации.

Дом построят на Люблинской улице, 113. Его площадь составит более 16 тысяч квадратных метров.

«Первые этажи займут помещения с общественной функцией, выше будут располагаться квартиры. Для жилых и коммерческих площадей запроектированы раздельные входы. Подземный этаж займет парковка. Также машино-места, в том числе для маломобильных граждан, запроектированы по периметру дома», — добавляется в сообщении.

Проектировщиком выступает ООО «ПИК-Проект». Застройщиком – Московский фонд реновации жилой застройки.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации 1 августа 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включены 5172 дома.