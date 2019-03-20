РИАМО – 20 мар. До 30 декабря будет недоступно движение на участке Старокалужского шоссе столицы из-за строительства Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: Старокалужское шоссе от дома 64, строение 1, до дома 62, строение 2. Период: с 15 марта по 30 декабря круглосуточно», – говорится в сообщении.

На участке будет действовать полное перекрытие.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на БКЛ поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк».