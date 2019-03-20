РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Оформленный декоратором подъезд на улице Академика Доллежаля в подмосковном Подольске победил во всероссийском конкурсе «Лучший подъезд страны» Первого канала, итоги подвели в среду утром, сообщила «РИАМО в Подольске» автор работы, декоратор Анжелика Горбатова.

Фотографию подъезда в микрорайоне Кузнечики, оформленного подольским декоратором Горбатовой, на всероссийский конкурс лучших подъездов страны программы «Доброе утро» Первого канала выставила управляющая компания ООО «Антей+». В рамках конкурса необходимо было набрать наибольшее количество голосов в группе «Доброе утро» в соцсети «ВКонтакте». По итогам голосования данная работа набрала 487 лайков.

«Сегодня (20 марта – ред.) в 07:40 приехала съемочная группа данной программы и объявила результат голосования. Подъезд на улице Академика Доллежаля в Подольске победил и стал самым красивым подъездом страны по версии зрителей Первого канала. Нам вручили шарики и поздравили с победой», – сказала Горбатова.

Она также добавила, что подъезд был оформлен лепниной в японском стиле по заказу управляющей компании ООО «Антей+», поэтому данная победа – заслуга УК.