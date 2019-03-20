РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. На пешеходном переходе по Ленинградской улице подмосковного Подольска перевернулся автомобиль, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«На Ленинградской улице напротив фитнес-клуба «Дон Спорт» 19 марта около 22:00 на пешеходном переходе перевернулась автомобиль Toyota Corolla. Когда я проезжал мимо, автомобиль лежал кверху колесами, и рядом никого не было. Пострадавших не заметил», – сказал свидетель.

По словам представителя полиции, в этом дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.