РИАМО – 20 мар. По итогам 2018 года Финляндию признали самой счастливой страной в мире, эксперты считают, что таких результатов государству удалось добиться благодаря экспериментальному подходу властей к обеспечению благополучия граждан, сообщает в среду Газета.ru.

«Самой счастливой страной в мире по итогам 2018 года была признана Финляндия. Это следует из доклада World Happiness Report 2018. При составлении рейтинга учитывались, в частности, такие факторы, как ВВП на душу населения, продолжительность жизни», – говорится в сообщении.

В рейтинге Финляндия набрала максимальный средний балл среди представленных стран – 7,63.

Как считает исполнительный директор энергетической компании Next Era Юха Яакко, благополучие этой страны связано с действиями властей: здесь прибегают к экспериментальному подходу при обеспечении благополучия граждан. Власти пытаются повысить комфорт и безопасность жителей.