РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 мар. Свыше 360 ям заделали на дорогах в подмосковном Красногорске с начала весны, всего в работе коммунальщиков более 500 дефектов дорожного покрытия, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«С приходом весны приступили к ямочному ремонту дорог. В работе – более 500 ям, 363 из них уже ликвидированы силами городских служб. Эта мера призвана сократить вероятность аварий и порчи машин», – написала Хаймурзина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что с наступлением тепла начнутся полномасштабные ремонтные работы.

«Напомню, что в плане на 2019 год – ремонт на 55 дорогах округа. А пока информацию о выбоинах и ямах на дорогах принимает Евгений Владимирский – начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности. Сообщения просим присылать в мессенджеры на номер: 8(914)895-55-54», – заключила Хаймурзина.