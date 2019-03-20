РИАМО – 20 мар. В 2018 году в России количество погибших в авиакатастрофах выросло в 2,5 раза, всего погибло 128 человек, сообщает в среду Газета.ru.

Соответствующий доклад опубликован на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«Согласно докладу, за прошедший год в России произошли 42 авиапроисшествия и 22 катастрофы, в результате которых погибли 128 человек. Причиной большинства авиакатастроф стал человеческий фактор», – говорится в сообщении.

В 2017 году в России погиб 51 человек в 39 авиапроисшествиях.

Таким образом, Россия стала лидером по числу авиапроисшествий и жертв среди стран, подписавших соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.