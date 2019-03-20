РИАМО – 20 мар. Открытый турнир по настольным играм прошел в спортивно-оздоровительном клубе инвалидов «Риск-М» подмосковного Реутова при поддержке партийного проекта «Единая страна – доступная среда», сообщил в среду руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Легчилов.

«В соревнованиях по настольным играм шаффлборд, джакколо и дартс приняли участие около 20 спортсменов с ограниченными физическими возможностями, для многих из них главной целью была не победа в турнире, а даже само участие. Все они получили медали и грамоты от местного отделения партии «Единая Россия», – сказал Легчилов.

По его словам, для некоторых членов клуба соревнования стали частью подготовки к крупным турнирам. Многие спортсмены-паралимпийцы из Реутова входят в состав сборных России и Московской области по плаванию, настольному теннису и большому теннису на колясках.

По данным Реутовского информагентства, местное отделение партии «Единая Россия» находится в тесном контакте со спортсменами клуба, не только оказывая поддержку в организации турниров и соревнований, но и привлекая их к участию в общественной жизни города. Партийцы приглашают спортсменов на встречи с общественниками, проводят совместные уроки толерантности для школьников города.