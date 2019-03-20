РИАМО – 20 мар. Оперативники на юге столицы задержали 32-летнюю женщину, которую подозревают в организации занятий проституцией, в частности, она принуждала девочку-подростка оказывать интим-услуги, сообщил РИАМО в среду источник в правоохранительных органах.

«Установлено, что в период с 20 июня 2018 года по 18 марта 2019 года на территории Москвы, гражданка 1987 года рождения с целью личного обогащения неоднократно организовывала оказание интимных услуг за денежное вознаграждение (занятие проституцией), в том числе, несовершеннолетней, 2002 года рождения. В случае отказа девушки от выполнения указанных действий женщина применяла к ней физическое и психологическое насилие», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 19 марта женщину удалось задержать по адресу: улица Булатниковская, дом 5.