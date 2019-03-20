РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. На одном из перекрестков поселка Молодежный подмосковного Подольска до 23 августа планируют установить «лежачий полицейский», сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на отсутствие искусственной неровности в поселке Молодежный микрорайона Лаговский. Она отметила, что на перекрестке улиц появился дорожный знак «Искусственная неровность», однако сам «лежачий полицейский» не установили. Администрация Подольска рассмотрела обращение жительницы и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения.

«Вопрос по установке искусственной неровности был рассмотрен на комиссии по безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД и другими заинтересованными организациями. Работы по установке искусственной неровности будут выполнены в срок до 23 августа 2019 года», – сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.