РИАМО - 20 мар. Из-за прошедшего накануне дождя высота снежного покрова в столице резко сократилась, в центре города она составляет всего 8 сантиметров, сообщается на сайте «Метеоновости».

Накануне в Москве время от времени принимался дождь. Осадков выпало немного, в основном они были небольшими, на станции ВДНХ днем - всего 2 миллиметра. От 1 до 2 миллиметров осадков досталось и остальным районам города.

«Но снег из-за дождя и положительной температуры существенно подтаял. Если на утро 18 марта на станции ВДНХ его высота достигала 16 сантиметров, то 19 марта осталось 13 сантиметров. В районе ТСХА и на Балчуге снега совсем мало, всего 8 сантиметров», — говорится в сообщении.

Больше всего снега сейчас в Тушине – 22 сантиметра, но даже это количество снега считается меньше среднего для марта.

Так, в прошлом году в это время из-за преобладания холодной погоды снега в столице было еще очень много, лежали сугробы почти в полметра.