РИАМО – 20 мар. После запуска Московских центральных диаметров жители столицы будут тратить на дорогу меньше времени, так, оно сократится в 1,8 раза, жители Подмосковья смогут пересекать мегаполис по диагонали менее чем за час, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Время на дорогу у жителей столицы по внутригородскому трафику сократится в 1,8 раза. Вспомним, какой невероятной популярностью почти сразу стала пользоваться Московская кольцевая дорога? МЦД – логичное продолжение глобального логистического проекта, призванного принципиально качественно изменить и улучшить внутригородское транспортное сообщение», – заявила Княжевская в интервью «Российской газете».

Глава Москомархитектуры уточнила, что проект позволит сократить нагрузку и на городские магистрали.

«Расчеты специалистов показывают, что она станет меньше в зависимости от направления на 15–20%. Разгрузятся и вокзалы примерно на 20%», – дополнила Княжевская.

По ее мнению, жители Московской области тоже останутся в плюсе.

«Ежедневно на работу в Москву отправляются более трех миллионов так называемых маятниковых трудовых мигрантов – это около 75% трудоспособного населения области. Многие из них затрачивают на проезд от двух до четырех часов. Проект МЦД ставит целью дать возможность пересечь город по любой диагонали менее чем за час без пересадок. Можете себе представить, как это облегчит жизнь всем жителям столичного региона, вызволив их из пробок в час пик», – подчеркнула Княжевская.

Он уточнила, что в общей сложности изменения к лучшему почувствуют около шести миллионов человек, перемещающихся по Москве и ближнему Подмосковью. Пропускная способность каждой линии МЦД в часы пик составит 12 пар поездов в час, а в сутки по веткам будут проходить минимум 170 пар поездов.