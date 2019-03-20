РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. Депутаты подмосковных Люберец приняли в собственность городского округа банно-прачечный комбинат на улице 3-е Почтовое отделение, сообщил председатель совета депутатов Сергей Антонов.
В среду в администрации муниципалитета прошло заседание совета депутатов городского округа Люберцы.
«Вынесено решение принять банно-прачечный комбинат на улице 3-е Почтовое отделение из федеральной собственности Центрального научно-исследовательского института военно-воздушных сил министерства обороны Российской Федерации в собственность городского округа Люберцы. Принято единогласно», – сказал Антонов.
Он добавил, что площадь комбината составляет 716 квадратных метров.
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