РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. Депутаты подмосковных Люберец приняли в собственность городского округа банно-прачечный комбинат на улице 3-е Почтовое отделение, сообщил председатель совета депутатов Сергей Антонов.

В среду в администрации муниципалитета прошло заседание совета депутатов городского округа Люберцы.

«Вынесено решение принять банно-прачечный комбинат на улице 3-е Почтовое отделение из федеральной собственности Центрального научно-исследовательского института военно-воздушных сил министерства обороны Российской Федерации в собственность городского округа Люберцы. Принято единогласно», – сказал Антонов.

Он добавил, что площадь комбината составляет 716 квадратных метров.