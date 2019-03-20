РИАМО – 20 мар. В России объявили планы по сокращению численности федеральных служащих, в частности, готовится увольнение каждого двадцатого федерального чиновника ежегодно, при этом ключевая причина кампании по сокращению чиновников – цифровизация, пишет в среду газета «Коммерсант».

Так, по словам первого замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко, в 2020 году на 10% сократится численность центральных аппаратов органов исполнительной власти и на 5% в территориальных органах, в 2021-м ожидается еще 10% сокращения численности терорганов. Ключевая причина кампании сокращения числа чиновников – растущие темпы цифровизации и электронного документооборота. В этом же заключается и ключевое отличие нынешнего сокращения чиновников от сокращений предыдущих лет.

«От сокращений госаппарата прежних лет нынешнее будет отличаться в первую очередь отсутствием политических целей: реформу, аналогичную по масштабам прежним, кажется, никто не собирается объявлять большой государственной задачей. Отчасти причина происходящего – быстрая цифровизация и развитие электронного документооборота, во многом обеспеченная примером ФНС», – говорится в сообщении.

Планы Федерального казначейства достаточно масштабны – в них входит переход от «равномерного территориального покрытия» казначейской сетью регионов России к созданию межрегиональных центров-управлений, куда будут изъяты все «однотипные» операции территориальных подразделений. В 2019 году консолидируются «однотипные» операции – в сфере управления ликвидностью, бухучета и финансового контроля.

После 2022 года консолидировать по этой же схеме предполагается кадровый учет в министерствах, юридические отделы и госзакупки однотипной продукции. По сути, это программа перестройки всей федеральной власти в ее «бытовой» жизни, цель которой – создание сети независимых от министерств и ведомств «сервисных» подразделений.

Сокращение федеральных чиновников объявлено политической проблемой еще в 2008 году – пика, 880 тысяч человек, их численность достигла в 2009 году. В 2010 году была объявлена трехлетняя программа сокращения госаппарата на 20%. С 2016 года была объявлена следующая программа сокращения госаппарата – на 10%, она была даже перевыполнена.

Сокращений расходов на госаппарат эта часть реформы не подразумевает: сэкономленные деньги пойдут на увеличение зарплат оставшимся чиновникам – и постоянной доли в оплате труда государственных гражданских служащих.