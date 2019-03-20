РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. В подмосковных Люберцах в 2018 году к дисциплинарной ответственности привлекли 20 должностных лиц по итогам проверок Контрольно-счетной палаты городского округа, сообщила председатель палаты Надежда Романова.

В среду в администрации Люберец прошло заседание совета депутатов. На нем заслушали отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2018 год.

«К дисциплинарной ответственности по итогам проверок привлечены 20 должностных лиц. В том числе двое уволены, один понижен в должности», – сказала Романова.

Она добавила, что в 2018 году палата составила 57 информационных писем по итогам проверок, из них 21 направили главе муниципалитета Владимиру Ружицкому.

«В 2018 году составлено 19 протоколов об административном нарушении. По 14 вынесено положительное решение, по остальным на рассмотрении. Сумма штрафов составляет 88 тысяч рублей», – заключила Романова.