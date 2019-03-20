РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. В рамках празднования Дня Победы в поселении Октябрьский подмосковных Люберец перекроют трассу М-5 «Урал» для проведения акции «Бессмертный полк», сообщила первый заместитель главы администрации городского округа Ирина Назарьева.

В среду в здании администрации Люберец прошло заседание совета депутатов.

«Мы получили письмо о разрешении перекрытия трассы М-5 «Урал» в День Победы. В Октябрьском пройдет колонна «Бессмертного полка», – сказала Назарьева.

«Бессмертный полк» – общественная акция, проходящая в России и некоторых других странах в День Победы. Она призвана увековечить память героев Великой Отечественной войны. Участники акции движутся организованной колонной, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников-участников войны.