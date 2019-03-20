РИАМО - 20 мар. На территории Подмосковья сотрудники ФСБ совместно со следователями обнаружили тайник организованной преступной группы, действовавшей на территории Московского региона в 90-х и 2000-х годах, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Также задержан ряд соучастников, в том числе два киллера. На счету этой банды похищения и убийства людей, а также вымогательства и рейдерские захваты столичных предприятий.

«В ходе следственных действий обнаружен тайник, из которого изъяты 36 килограммов взрывчатых веществ; два самодельных взрывных устройства; порядка 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций и боеприпасов – гранатометы («Муха», «Шмель» и другие), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы (УЗИ, «Витязь», «Скорпион»), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями, гранаты и запалы к ним», – говорится в сообщении.

Кроме того, изъяты более 15 тысяч штук патронов к различным типам оружия, а также множественные основные части к огнестрельному оружию.

В настоящее время расследование уголовного дела находится в активной стадии.

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