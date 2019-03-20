РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Сотрудники правоохранительных органов подмосковных Люберец задержали 56-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в серии грабежей, полиция разыскивает свидетелей и пострадавших, сообщил «РИАМО в Подольске» пресс-секретарь УМВД России по городскому округу Подольск.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявления от местной жительницы о том, что неизвестный, ударив ее, украл сумку с деньгами. Материальный ущерб составил одну тысячу рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали ранее судимого 56-летнего местного жителя. Следственное управление УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж», – говорится в сообщении.

Задержанного заключили под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия с целью установления причастности подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. Всех, кто пострадал от подобных действий подозреваемого, просят сообщить в дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД по телефону: 8(496)757-09-68 или дежурную часть УМВД по телефону: 8(496)763-02-63.