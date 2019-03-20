РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В среду утром в центре подмосковного Подольска образовалась пробка длиной более 2 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 10:00 движение затруднено от поворота с улицы Революционный проспект на проспект Ленина до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской улицы. Средняя скорость движения на данном участке дороги – 20 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Февральская, Комсомольская, Рабочая и других.