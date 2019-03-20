РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. В поселении Томилино подмосковных Люберец 19 марта обнаружили труп неизвестного мужчины, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Девятнадцатого марта в 09:00 в поселке Томилино на улице Железнодорожная у дома без внешних признаков насильственной смерти обнаружен труп неизвестного мужчины славянской внешности 40-50 лет», – сказал сотрудник.

Следственный отдел ГСУ СК России по Московской области по городу Люберцы проводит проверку.