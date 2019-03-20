РИАМО – 20 мар. Из-за строительства Большой кольцевой линии метрополитена на нескольких участках Профсоюзной улицы в столице будут перекрывать движение, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Профсоюзная улица в районе дома 59, строение 1. Период 1: с 1 по 30 марта круглосуточно. Особенности: полоса «А» с обустройством временных уширений. Период 2: с 1 апреля по 25 апреля круглосуточно. Период 3: с 1 по 25 мая круглосуточно. Особенности: две полосы с обустройством временных уширений», – отмечается в сообщении.

Кроме того, с 1 по 30 апреля круглосуточно будут перекрыто движение в Хлебобулочном проезде в районе дома 59 по Профсоюзной улице.

«Особенности: две полосы с обустройством временных уширений. Период 2: с 1 по 30 мая. Особенности: три полосы с обустройством временных уширений», – подчеркивается в материале.