РИАМО – 20 мар. Проект Московских центральных диаметров значительно улучшит транспортное сообщение для шести миллионов москвичей и жителей Подмосковья, уже к началу 2020 года ожидается запуск двух первых диаметров, по прогнозам расчетный трафик может составить до 90 миллионов пассажиров в год, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Проект (МЦД – ред.) действительно впечатляет. Уже к началу 2020 года планируется запустить два первых диаметра, расчетный трафик которых составит более 90 миллионов пассажиров в год. Возможность такая появится благодаря новому транспортному каркасу, который запустит через город электропоезда основных подмосковных направлений и свяжет их с МЦК и метрополитеном. Таким образом, железные дороги станут частью городского транспорта в Москве. Это облегчит сообщение между городом и ближним Подмосковьем, а в долгосрочной перспективе - и с более удаленными от МКАД территориями», – отметила Княжевская в интервью «Российской газете», опубликованном в среду.

Председатель Москомархитектуры дополнила, что сама идея не нова.

«Проект транзита электропоездов через Москву закладывался уже в Генплан 1971 года, но его реализация для того времени оказалась слишком сложной с технической точки зрения, да и весьма затратной. Удалось лишь организовать сквозное движение поездов с Курского на Белорусское и Рижское направления через Алексеевскую линию», – пояснила Княжевская.

По ее словам, новая идея была представлена чуть более года назад на встрече главы государства Владимира Путина и мэра столицы Сергея Собянина.

«Президент одобрил проектное решение. Сейчас реализуются две первые очереди: МЦД-1 Лобня – Одинцово и МЦД-2 Нахабино – Подольск. Они свяжут районы и города Подмосковья, дающие основной пассажиропоток в столицу: Лобня, Железнодорожный, Раменское, Подольск, Апрелевка, Одинцово, Нахабино, Зеленоград, Пушкино и Домодедово. Затем в течение нескольких лет запланировано ввести еще три диаметра: Зеленоград – Раменское, Железнодорожная – Апрелевка и Пушкино – Домодедово», – перечислила Княжевская.

Она уточнила, что сейчас в рамках МЦД-1 на Белорусском направлении идет интенсивное строительство двух главных путей по маршруту Москва - Одинцово протяженностью 48 километров.

«Уже организованы так называемые оборотные станции «Одинцово», «Нахабино», «Лобня», «Подольск», а также ряд транспортно-пересадочных узлов. Построена платформа «Новохохловская», введена в эксплуатацию платформа «Окружная» на Савеловском направлении, перенесена ближе к МЦК платформа «Ленинградская» на Рижском направлении. В рамках реализации проекта МЦД-2 запланировано построить шесть новых платформ: «Пойма», «Волоколамская», «Щукинская», «Курьяново», «Марьина Роща» и «Печатники», – добавила Княжевская.