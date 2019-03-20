РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. В одном из домов на улице Попова подмосковных Люберец мужчина ударил ножом своего собутыльника во время ссоры, пострадавшего госпитализировали, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел 18 марта в доме №44 на улице Попова. Из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости в Люберецкую районную больницу №2 был госпитализирован ранее судимый мужчина 1961 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД мужчина 1979 года рождения, зарегистрированный по вышеуказанному адресу. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – говорится в сообщении.

Девятнадцатого марта по данному факту Следственное управление МУ МВД возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали.