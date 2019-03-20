РИАМО – 20 мар. В новых домах, построенных по программе реновации в Москве, будет в четыре раза больше площадей для малого бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин уточнил, что в настоящее время во включенных в программу реновации 5172 многоквартирных домах существует около 7,3 тысячи нежилых помещений общей площадью чуть более одного миллиона квадратных метров.

«По итогам рассмотрения жилых домов, планируемых к проектированию, строительству и вводу до 2021 года, количество нежилых помещений в них более чем в четыре раза превысит количество нежилых помещений в отселяемых домах», – отметил Левкин.

По его мнению, таким образом, площадь нежилых помещений в возводимых домах позволит не только обеспечить предусмотренные действующим законодательством гарантии собственникам и арендаторам нежилых помещений, но и способствовать развитию предпринимательства.

«В проектах строящихся сейчас домов заложены нежилые помещения на первых этажах, где могут разместиться магазины стрит-ритейла, компании, предоставляющие сервисные услуги, культурно-досуговые учреждения», – перечислил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей.

На президиуме правительства Москвы 19 марта мэром были утверждены 5 дополнительных стартовых площадок для проектирования и строительства многоквартирных домов после 2022 года для переселения по программе реновации. Таким образом, на сегодняшний день – 323 стартовых площадки, работа по их подбору продолжается.

«В целом по городу сейчас переселение идет в 33 стартовых дома в семи административных округах. Обеспечено начало переселения из 51 дома, из которых два полностью отселены, пять – снесены», – заключается в материале.