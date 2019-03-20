РИАМО – 20 мар. Минобороны обнародовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, сопровождавшие борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии, сообщает в среду Газета.ru.
Запись доступна в Twitter ведомства.
«В комментарии к ролику уточняется, что борт Шойгу сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим», – отмечается в сообщении.
Ранее издание опубликовало сведения о том, что Шойгу приехал в Сирию по поручению президента России Владимира Путина на встречу с президентом республики Башаром Асадом.
«Шойгу и Асад обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, проблему международного терроризма и ряд других внешнеполитических задач», – заключается в материале.
Во время перелёта Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим https://t.co/Pzk3McZf47 pic.twitter.com/Ho8E8jhv0B— Минобороны России (@mod_russia) 19 марта 2019 г.
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