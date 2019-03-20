РИАМО – 20 мар. Минобороны обнародовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, сопровождавшие борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии, сообщает в среду Газета.ru.

Запись доступна в Twitter ведомства.

«В комментарии к ролику уточняется, что борт Шойгу сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим», – отмечается в сообщении.

Ранее издание опубликовало сведения о том, что Шойгу приехал в Сирию по поручению президента России Владимира Путина на встречу с президентом республики Башаром Асадом.

«Шойгу и Асад обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, проблему международного терроризма и ряд других внешнеполитических задач», – заключается в материале.