РИАМО – 20 мар. В Минтруде РФ предложили продлить программу материнского капитала после 2021 года, так, выплаты семьям, в которых появился второй или последующие дети, «с высокой долей вероятности» сохранятся, пишет в среду газета «Известия».

Пока речь идет о сдвиге срока до 2024 года.

«Из-за «демографической ямы», в которую наша страна попала в 1990-х, в обозримом будущем число потенциальных получателей маткапитала может сократиться на 30%, рассчитали в Экспертном центре при правительстве России. В этом случае на выплаты потребуется 805 миллиардов рублей. Освободившиеся средства логично потратить на увеличение выплат», – говорится в сообщении.

В план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда уже включили подготовку предложений по продлению программы материнского капитала после 2021 года. Инициативу обсуждают в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года. Предложения должны быть готовы в III квартале 2019 года.

При этом в Минтруде не уточнили, возможно ли продление программы маткапитала после 2024 года, отметив, что демографические меры обновляются раз в несколько лет.

В настоящее время материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или социальную адаптацию ребенка-инвалида.

В текущем году эксперты Минтруда проанализируют эффективность механизмов распоряжения средствами и при необходимости предложат поправки в законодательство.

В Пенсионном фонде России, выступающим администратором программы, полагают, что говорить о продлении пока преждевременно.

В текущем году сертификаты на маткапитал по плану получат 580 тысяч семей, в следующем – 520 тысяч, в 2020-м – уже 500 тысяч. Если же программу продлят на 2021–2024 годы, в бюджет 2024–2027 годов уже нужно закладывать деньги на выплату маткапитала.