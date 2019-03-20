РИАМО - 20 мар. Жителей столицы предупредили об участившихся случаях мошенничества при возврате эвакуированного автомобиля, сообщается на сайте Московской административной дорожной инспекции.

«Участились случаи, когда мошенники встречают водителя на месте эвакуированной машины или звонят ему и за определенную сумму предлагают вернуть автомобиль. При этом автовладельцу обещают, что ни штраф, ни эвакуацию оплачивать не придется. Далее автомобилиста везут получать разрешение в самую отдаленную от места эвакуации и специализированной стоянки приемную, чтобы оправдать высокую стоимость услуги», – говорится в сообщении.

Цена услуги колеблется, как правило, от 4 до 20 тысяч рублей.

При этом, когда водитель самостоятельно возвращает машину, он оплачивает лишь расходы по перемещению и штраф за нарушение ПДД. При обращении к посредникам эти расходы он все равно понесет, однако кроме них придется заплатить еще и за сомнительную помощь мошенников.

Чтобы узнать, на какую специализированную стоянку переместили неправильно припаркованный автомобиль, нужно позвонить по номеру контакт-центра «Московский транспорт»: +7(495)539-54-54, с мобильного – 3210. Оператор назовет адрес спецстоянки и сервисного центра, где необходимо получить разрешение на выдачу автомобиля.

Сообщить о мошенниках, предлагающих услуги по возврату автомобиля, можно по телефону доверия Московской административной дорожной инспекции: +7 (929) 960-54-35.