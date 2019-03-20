РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Сотрудники пожарной охраны Подольска ликвидировали возгорание в одном из строений городского округа в среду, сообщил «РИАМО в Подольске» пожарный.

Как отмечается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области, сообщение о пожаре в строении округа поступило в среду в 02:54.

«Пожар в строении был ликвидирован в среду в 04:27. В результате происшествия никто не пострадал», – сказал пожарный.

Всего в тушении принимали участие три единицы техники и 12 человек.