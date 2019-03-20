РИАМО – 20 мар. Реконструкция хоккейной коробки в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников запланирована на 2019 год, сообщил глава горокруга Андрей Булгаков.

«С коллегами из Мособлдумы и гражданскими активистами обсудили реконструкцию хоккейной коробки на Силикате и создание воркаут-площадки. Ознакомились с презентацией проекта. Работы будут выполнены уже в этом году», – написал Булгаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в ближайшие два года в Котельниках планируют масштабную реконструкцию стадиона «Русские газоны», таким образом, там появится полноценное спортивное ядро.

«Также поговорили о модернизации физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Силикат. Сейчас проводятся опросы жителей для того, чтобы выявить наиболее интересные для них секции. Например, уже есть просьбы организовать настольный теннис. С этим депутаты обещали помочь», – заключил Булгаков.