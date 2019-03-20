РИАМО - 20 мар. В Московском зоопарке вышли из зимнего сна еноты-полоскуны, животные проспали около четырех месяцев, сообщается на сайте зоопарка.

«Еноты окончательно вышли из зимнего сна на прошлой неделе. Сейчас они постепенно возвращаются к привычному образу жизни, исследуют свой вольер и пробуют забираться на свое любимое дерево – высокую лиственницу, в ветвях которой зверьки любят отдыхать и греться на солнце. Пока что еноты еще несколько медлительны, нерасторопны, но буквально через пару недель они полностью очнутся от продолжительного сна и будут радовать наших гостей своими играми и без труда забираться на самую верхушку дерева», – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, скоро специалисты возобновят особые тренинги с енотами в рамках программы по обогащению среды обитания. Во время этих занятий гости зоопарка могут наблюдать поведенческое разнообразие животных.

Еноты-полоскуны начинают готовиться к зиме в октябре: они отъедаются, становятся с каждым днем все менее активными и больше времени проводят в своем теплом домике. При минусовой температуре они перестают выходить наружу. При этом они не впадают в анабиоз, а лишь находятся в состоянии так называемого зимнего сна. У них замедляются все обменные процессы, но температура тела и сердечный ритм остаются прежними.

Кроме того, еноты могут просыпаться, чтобы выйти на поверхность и проверить, не наступила ли весна.

Уже сейчас посетители зоопарка могут увидеть енотов-полоскунов в вольере на старой территории, расположенном неподалеку от вольеров овцебыков и гривистого волка.

Московский зоопарк с 1 апреля будет открываться на час раньше и закрываться на час позже. Такой переход связан с увеличением светового дня.