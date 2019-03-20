РИАМО – 20 мар. Южные виды животных, в частности летучие мыши, лисы и зайцы, начали мигрировать в Москву из-за потепления климата, сообщает РИА Новости.

«Мы отслеживаем, как изменение климата влияет на людей и животных, которые живут на территории города. Например, мы активно сотрудничаем с Роспотребнадзором, медиками, которые изучают взаимосвязь экологии и климата со здоровьем человека. Что касается животных, то сейчас идет потепление климата, и начинаются миграции разных видов. Например, появились летучие мыши, которых раньше трудно было увидеть в Москве», – сказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он подчеркнул, что те виды, которые обитали чуть южнее, стали приходить в Москву – лисы, зайцы.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля Московский зоопарк будет открываться на час раньше и закрываться на час позже. Такой переход связан с увеличением светового дня.