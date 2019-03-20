РИАМО – 20 мар. На юго-востоке Москвы произошло столкновение грузовой машины и автомобиля марки Renault, в результате происшествия один человек погиб и двое пострадали, сообщил РИАМО в среду дежурный офицер столичного управления ГИБДД.

«На Угрешской улице, дом 2, строение 1 произошло столкновение грузовой машины МАЗ и Renault. В результате ДТП в Renault один человек погиб. Предварительно установлено, что еще два человека пострадали», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что авария произошла в 7 часов утра.

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