РИАМО – 20 мар. Правительство Московской области финансово поддержит реконструкцию центра испытаний предприятия НАМИ, на базе полигона появятся технопарк и обучающий центр в сфере испытаний и инжиниринга транспортных средств, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Ключевыми вопросами встречи стали создание технопарка и обучающего центра в сфере испытаний новых моделей автомобилей на базе полигона «НАМИ» и поддержка производства строительно-дорожной и коммунальной техники в регионе.

«Правительство Московской области в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта намерено оказать финансовую поддержку реконструкции центра испытаний федерального государственного унитарного предприятия «НАМИ», расположенного в Дмитровском городском округе», — сказал Воробьев.

По его словам, планируется, что на базе полигона появятся технопарк и обучающий центр в сфере испытаний и инжиниринга транспортных средств, который позволит создать единственный в России современный высокотехнологичный комплекс в сфере автомобильных испытаний и сертификации.

Общий объем инвестиций в проект составит около 7,5 миллиардов рублей, часть средств будет направлена из бюджета региона. Мантуров отметил, что этот проект окажет существенную роль в развитии автомобильной промышленности в стране.

На встрече также обсудили федеральную поддержку производства и экспорта строительно-дорожной, коммунальной и прицепной техники. В правительство региона обратилось сразу несколько предприятий, расположенных в Подмосковье, с просьбой продлить субсидию лизинговым организациям, которые предоставляют скидку при реализации данного вида транспортных средств.

Благодаря поддержке за последние два года отгрузка только одного производителя из городского округа Ликино-Дулево выросла почти в два раза, а объем уплаченных налогов в бюджет – более чем в пять раз. Данная субсидия предоставляется из федерального бюджета, в случае продления сможет дополнительно стимулировать промышленников Московской области.

«Реализация программы субсидирования льготного лизинга специализированной техники в 2017-2018 годах позволила существенно стимулировать спрос на российскую спецтехнику, обеспечив прирост доли российских производителей на внутреннем рынке, а также увеличение поступлений в бюджеты Российской Федерации», — отметил Мантуров.

Он добавил, что производство строительно-дорожной техники в 2018 году также серьезно выросло – на 23%.