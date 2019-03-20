РИАМО – 20 мар. Движение на одном из участков Краснопрудного переулка в Красносельском районе столицы ограничили до 30 апреля в связи с продлением строительных работ, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: Краснопрудный переулок от владения 12 до дома 6, строение 1. Период: с 15 марта до 30 апреля круглосуточно», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что движение будет организовано по одной полосе с приоритетным правом проезда.