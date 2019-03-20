РИАМО – 20 мар. В Минтруде подготовили изменения в правила обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, проект приказа на этот счет доступен на Федеральном портале нормативных правовых актов, пишет в среду «Российская газета».

Данный документ служит нормативным актом к законопроекту о доплатах к пенсиям, который Госдума приняла 19 марта во втором чтении.

«Сейчас социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, где он живет», – отмечается в сообщении.

Существующая схема претерпит изменения.

«Сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат. Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году», – поясняется в сообщении.

Так, если у человека пенсия восемь тысяч рублей, а прожиточный минимум (ПМ) пенсионера в регионе, где он проживает - 10 тысяч. Значит, он получит социальную доплату до ПМ в размере двух тысяч рублей. И на руки получает 10 тысяч рублей.

«Допустим, через год пенсия индексируется на 7%. Это значит, что у такого пенсионера она повышается на 560 рублей (8000 * 0,07 %) и становится равна 8560 рублей. Прожиточный минимум пенсионера за год тоже увеличивается, например, на 2% - (10000 * 1,02) до 10200 рублей. Значит, человек получает доплату к пенсии до уровня ПМ уже не две тысячи, а 1640 рублей (10200 - 8560). Но на руки получает не на 560 рублей больше, а на 200 - 10200 рублей. Таким образом, индексацию он практически не почувствовал», – перечисляется в материале.

Однако после принятия законопроекта и утверждения приказа схема будет иной.

«Сначала к условной пенсии восемь тысяч прибавят социальную доплату в две тысячи. А потом эти восемь тысяч увеличат на те же 7%, и полученные 560 рублей прибавят не к восьми тысячам, а уже к 10 тысячам. Таким образом, на руки человек получит 10560 рублей. Такая прибавка более ощутима», – подчеркивается в сообщении.