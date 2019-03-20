РИАМО – 20 мар. Полицейские в Мытищах проверили деятельность цеха по производству хлебобулочных изделий, на территории находились пять граждан одной из республик Средней Азии, которые трудились незаконно, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками полиции МУ МВД России «Мытищинское» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий проверена деятельность цеха по производству хлебобулочных изделий, расположенного в деревне Пирогово.

«Полицейскими установлено, что на производстве трудились пять граждан одной из республик Средней Азии, которые не имели разрешения на осуществление трудовой деятельности, незаконно находились на территории России и проживали в складских помещениях в антисанитарных условиях», – отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории России нелегальные мигранты привлечены к административной ответственности.

«На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России», – уточнила Петрова.

Кроме того, сотрудниками полиции установлен и задержан 33-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемый в организации незаконной миграции.

Отделом дознания МУ МВД в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация незаконной миграции».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

«Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – резюмировала Петрова.