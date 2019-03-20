РИАМО – 20 мар. Ввести в эксплуатацию третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) планируют в конце 2021 – начале 2022 года, благодаря открытию МЦД-3 пассажиры смогут доехать от Химок до центра Москвы в два раза быстрее, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД) планируют запустить в конце 2021 – начале 2022 года. По МЦД-3 Зеленоград – Раменское жители города Химки в Подмосковье смогут добираться до центра столицы в два раза быстрее. Так, путь от платформы «Химки» до будущей первой пересадочной станции «Ховрино-2» займет всего пять минут», – говорится в сообщении.

Ввод третьего диаметра также разгрузит Ленинградское шоссе – ожидается, что жители области предпочтут поездку на МЦД личному автомобилю.

«Протяженность МЦД-3 Зеленоград – Раменское составит 88 километров. На линии предусмотрены 43 станции, с диаметров можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт. По МЦД станут следовать современные поезда с системой климат-контроля, бесплатным Wi-Fi и розетками для гаджетов. Жители Москвы и Подмосковья получат удобный, быстрый, комфортный вид транспорта, сравнимый с метрополитеном и МЦК по уровню пассажирских сервисов», – отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск, планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года. Помимо этого, в столице разрабатывают МЦД-4 и МЦД-5. Маршруты МЦД-1 и МЦД-2 нанесут на схему столичной подземки к запуску Московских центральных диаметров. Плакаты обновят в поездах и вестибюлях метро.

МЦД свяжут разрозненные направления Московской железной дороги. Также появятся удобные пересадки на метрополитен и Московское центральное кольцо. Работать МЦД будут так же, как и метро, – с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.