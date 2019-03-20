РИАМО – 20 мар. Подмосковный дуб занял второе место в голосовании на международном конкурсе «Европейское дерево года – 2019», всего в финале боролись представители от 15 стран, сообщается на официальном сайте конкурса Tree of the year.

Голосование за звание лучшего европейского дерева началось 1 февраля и продолжалось в течение месяца. Победителя назвали 19 марта в Европарламенте в Брюсселе.

Как следует из данных сайта, первое место было присуждено миндальному дереву, расположенному на снежной горе в Венгрии (45132 голоса). Серебро завоевал Абрамцевский дуб (39538 голосов), на третьем месте – яркий дуб падуб от Монте Барбейру из Португалии (32630 голосов).

Абрамцевский дуб является одним из старейших деревьев Московской области и занесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России под №255. За свои два с половиной века он стал свидетелем истории региона, повидал много выдающихся деятелей российской культуры — под его раскидистой сенью гуляли Гоголь, Тургенев, Репин, Васнецов.

В 2018 году Россия впервые заняла на конкурсе третье место.