РИАМО – 20 мар. В Москве до конца 2020 года планируют обновить около 1 тысячи единиц медицинского оборудования в автомобилях скорой помощи, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В ближайшие два года обновится оснащение автомобилей станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы», - говорится в сообщении.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отметил, что к концу 2020 года в машинах скорой помощи обновится около тысячи единиц медицинской техники. Это дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, а также мобильные системы для реанимации, интенсивной терапии и транспортировки новорожденных.

«Всего на службе станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова насчитывается более тысячи машин, их техническое оснащение обновляется регулярно в плановом порядке», — заявил Хрипун.

Сейчас автомобили укомплектованы всем необходимым для оказания медицинской помощи как на дому, так и по пути в больницу: дефибрилляторами, аппаратами мониторинга сердечного ритма и жизненно важных показателей, современными аппаратами искусственной вентиляции легких, электрокардиографами, а также оборудованием для проведения сердечно-легочной реанимации и введения пациента в наркоз.

Реанимационные бригады дополнительно оснащены новейшим оборудованием для автоматического массажа грудной клетки при остановке сердца — системой «Автопульс».

«В 2018 году было обновлено около 1,5 тысяч единиц медицинского оборудования. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу поступило около 700 единиц оборудования и медицинских изделий. В настоящее время это оборудование используется для оказания скорой медицинской помощи в столице», — добавил главный специалист по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.

Сегодня московская скорая помощь — самая быстрая в Европе и одна из самых оперативных в мире. Так, среднее время прибытия бригады на место, где произошло ДТП, — около восьми минут. На эвакуацию пациента от дома до больницы московским медикам требуется примерно 50 минут, тогда как, например, в Париже это занимает около 1,5 часов.