РИАМО – 20 мар. Бесконтактную оплату проезда с помощью телефона или банковской карты начали принимать на каждой станции московского метро, теперь один или два турникета в вестибюлях работают для бесконтактных платежей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Оплатить проезд с помощью банковской карты или смартфона через терминал на турникете теперь можно на всех станциях московского метро. Устройства для бесконтактных платежей теперь установлены на одном или двух турникетах в вестибюлях», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что пассажиры могут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave, а также с помощью смартфонов с функцией бесконтактной оплаты. Для этого нужно приложить банковскую карту или гаджет к терминалу.

Если в вестибюле есть два таких устройства, то они установлены на турникетах с разных сторон ряда, чтобы пассажирам было легче найти их. Как правило, ридерами оснащены крайние, самые широкие турникеты.

Всего в столичной подземке насчитывается уже более 550 турникетов, через которые можно пройти с помощью банковской карты или смартфона. Терминалы для оплаты проезда бесконтактным способом отмечены специальными наклейками.

«Мы продолжим оснащать турникеты в метро ридерами для бесконтактных платежей. По количеству таких турникетов Москва — первая в мире. Оплатить проезд с помощью бесконтактной технологии быстрее, чем купить билет в кассе без очереди, а затем дойти до турникета. Особенно такой способ удобен в утренние и вечерние часы пик. Пассажиры смогут сэкономить около восьми минут в день, оплачивая проезд банковской картой или смартфоном», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Бесконтактным способом также можно оплатить проезд на Московском центральном кольце (МЦК). За январь и февраль этого года пассажиры метро и МЦК воспользовались им более 250 тысяч раз. Это больше, чем за девять месяцев прошлого года. А 1 марта был поставлен рекорд — более 10 тысяч бесконтактных оплат за сутки.

Стоимость одной поездки в городском транспорте при бесконтактном способе оплаты составляет 42 рубля. Помимо этого, за проезд можно расплатиться картой «Тройка», проездными билетами «Единый» на одну или две поездки, а также картами москвича.

«Московское метро — лидер среди метрополитенов мира по количеству способов оплаты проезда. По результатам социологического исследования, проведенного Центром мониторинга общественного мнения при правительстве Москвы в апреле 2018 года, 70% пассажиров довольны удобством оплаты проезда на станциях подземки и МЦК», — добавил Ликсутов.

В 2016 году в метро началось обновление турникетов. Новые устройства работают бесшумно, быстро и безопасно для пассажиров. В них предусмотрена возможность установки терминалов для бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт и смартфонов. Кроме того, один из турникетов в линейке шире, чем остальные. Через него удобно проходить маломобильным гражданам и пассажирам с детскими колясками или большими сумками.

Оплатить проезд с помощью банковской карты или смартфона можно будет также на турникетах Московских центральных диаметров (МЦД). Первые два диаметра, МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск, планируется открыть для пассажиров в конце 2019 — начале 2020 года. Всего прорабатываются маршруты пяти диаметров. Работать МЦД будет с 05:30 до 01:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик.