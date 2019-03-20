РИАМО – 20 мар. Современная техника за последние годы появилась во всех роддомах столицы, теперь каждой беременной москвичке доступна качественная и квалифицированная помощь, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В учреждениях есть кардиомониторы, кувезы, пеленальные столики с подогревом, ультразвуковые аппараты, наркозно-дыхательная аппаратура, новые операционные столы — все, чтобы оказать качественную помощь маме и ребенку», - говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что отделения детской реанимации в акушерских стационарах оборудованы современной медтехникой. Это позволяет оказывать помощь новорожденным с очень низкой и экстремально низкой массой тела.

Кроме того, в Москве сформировано 19 объединений «женская консультация — родильный дом — городская клиническая больница». Таким образом, женщины на всех этапах беременности находятся под контролем врачей. О том, как помогают будущим мамам, шла речь на заседании президиума правительства Москвы.

«С 2012 года показатель выживаемости детей с низкой массой тела увеличился в два раза. Сегодня выживают 92,6% недоношенных, что соответствует показателям ведущих зарубежных стран. Этому способствует развитие перинатальных центров и высокий уровень акушерско-гинекологической службы в городе. Девять столичных роддомов получили международный статус ЮНИСЕФ и ВОЗ «больница, доброжелательная к ребенку», - дополняется в материале.

В Москве работают четыре перинатальных центра. Основное их отличие от обычного роддома в том, что специалисты занимаются не только родоразрешением, но и вопросами зачатия, вынашивания и послеродового наблюдения.

В 2018 году число наследственных заболеваний, которые врачи выявляют у младенцев во время массового скрининга, увеличилось с пяти до 11. Расширяются возможности лечения бесплодия по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Если в 2015 году процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по ОМС выполняли 15 клиник, то в 2018-м — уже 35 медицинских организаций. Количество процедур ЭКО увеличилось в 3,2 раза. В прошлом году их число достигло 4,1 тысячи.