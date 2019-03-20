РИАМО – 20 мар. В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется, температура воздуха днем повысится до плюс 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, 20 марта, при облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до отметок 4 - 6 градусов - в столице, и до 1 - 6 градусов- по области», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное, 753 миллиметра ртутного столба. Геомагнитный фон в это день прогнозируется с отдельными периодами неустойчивости.

Синоптики отмечают, что активные атмосферные фронты покинули пределы Московского региона, и вслед циклоидальному вихрю с его атмосферными разделами устремится (пусть и не ярко выраженный) гребень антициклона с запада. На небе проявятся просветы, и погода предстоящим днем будет уже по-настоящему весенней.

«И несмотря на то, что в природе уже ощущается весна, в реальности очень не просто воспринимать позитивно весенние перепады погоды. Чаще появляются боли в суставах, «скачет» артериальное давление и мучают приступы мигрени. Это ответные реакции организма метеозависимых людей на неустойчивые внешние факторы», - дополняется в материале.