РИАМО - 20 мар. Досрочный этап сдачи единого государственного экзамена стартует в Подмосковье в среду, 200 ребят напишут экзамены по географии и литературе, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Подмосковье стартует досрочный период сдачи единого госэкзамена. Первые экзамены пройдут по географии и литературе. В них примут участие свыше 200 ребят: это обучающиеся одиннадцатых классов, выпускники прошлых лет и студенты средних профессиональных учреждений», – сказала Забралова.

По ее словам, для проведения ЕГЭ по этим двум предметам будут задействованы три пункта проведения экзаменов.

«Всего в регионе досрочно экзамены будут сдавать 1,5 тысячи ребят. Мы готовы к процедуре: налажена и отработана техника передачи экзаменационных материалов через интернет, установлено видеонаблюдение, подготовлены наблюдатели. Все сделано для того, чтобы экзамен прошел максимально комфортно и объективно. Желаю участникам удачи и высоких баллов», – отметила Забралова.

Следующий досрочный экзамен пройдет 22 марта, ребята будут сдавать русский язык.