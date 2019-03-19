РИАМО - 19 мар. В Москве в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете подвели итоги XI Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры», в которой приняли участие более 15 тысяч учеников из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета олимпиады.

«Победителями и призерами стали около 1 тысячи школьников из 60 российских регионов. Всего в олимпиаде участвовали более 300 тысяч учащихся 4–11 классов из 11046 школ 82 субъектов РФ, Беларуси, Литвы, а также посольских школ Бангладеша, Египта, Италии, Индии, Кувейта, США и Союза Мьянмы», – говорится в сообщении.

Итоги олимпиады подвели 17 марта. Московскую область в трех турах олимпиады представляли более 15 тысяч школьников. Из них только 207 ребят пробились и выступили в заключительном туре.

Абсолютным победителем Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» второй год подряд становится Валентин Мекрюков. Ученик 10-го класса СОШ №2 с углубленным изучением английского языка из города Сосновый Бор Ленинградской области набрал 146 баллов из 150 возможных.

Олимпиада проводилась в три тура. Общими темами стали «Умозрение в камне»: каменное церковное зодчество Древней Руси» и «Славянский мир в эпоху святых Кирилла и Мефодия». Задания были ориентированы на школьные курсы основ православной культуры, истории, литературы и русского языка.

Победителей и призеров заключительного регионального тура определяли по количеству набранных баллов. В итоге 976 школьников получили дипломы Российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Дипломы дадут им право льготного поступления в российские вузы по профильному предмету или направлению высшего образования («история» или «теология»).

Церемония награждения победителей и призеров прошла в Соборной палате Свято-Тихоновского университета.

С приветственным словом выступил председатель оргкомитета Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры», ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев.

«Я очень рад, что именно в первое воскресенье Великого поста мы можем подвести итоги и наградить отличившихся ребят. Искренне поздравляю и желаю помощи божьей в жизни и в вашем труде», – отметил отец Владимир.

Следующая олимпиада школьников «Основы православной культуры» стартует в сентябре 2019 года. Олимпиада проходит при поддержке фонда президентских грантов РФ, министерства просвещения РФ, Российского союза ректоров, Российского совета олимпиад школьников, Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ.