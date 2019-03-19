РИАМО - 19 мар. С января 2015 года и до октября 2018 года объем прямых иностранных инвестиций в экономике столицы вырос более чем на 25%, крупнейшими инвесторами являются представители европейских стран, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Центробанк предоставил данные о накопленных в экономике Москвы прямых иностранных инвестициях. Начиная с января 2015-го до октября 2018 года (это последние доступные данные), их объем в экономике Москвы вырос больше чем на 25%, и на 1 октября 2018 года составил 237,9 миллиарда долларов», – написал Собянин в «ВКонтакте».

Он добавил, что инвесторы приходят в столицу из разных стран, но крупнейшие – европейские: Германия, Франция, Австрия и Швеция. Существенные объемы инвестиций идут также из США и Азии. Заметно вырос объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Италии, Израиля, Финляндии и Сингапура.